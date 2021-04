BR-364 é fechada e DNIT vai trabalhar durante toda noite até a manhã desta terça-feira

Com o tráfego de veículos interrompido desde as 18 horas, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT), realiza trabalho noturno na BR-364 nesta segunda-feira.

As equipes retiram do quilômetro 281 da rodovia, próximo à Sena Madureira, 2.700 toneladas de pedras que foram utilizadas para elevar o nível da rodovia que foi alagada pelo Igarapé Cajazeira em fevereiro.

A previsão é que o trabalho seja concluído até as 8 horas de manhã desta terça, 20, prazo que segundo o superintendente do DNIT no Acre, Carlos Moraes, só não será cumprido se houver fortes chuvas no local. “A chuva pode atrapalhar, mas se não chover certamente terminaremos até às 8h”.

Depois da retirada, o material vai ser utilizado em reparos da própria rodovia no trecho de Sena Madureira à Feijó, o pior da estrada.