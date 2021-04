Após vencer Covid-19, paciente transferida para Manaus retorna ao Acre

Rusleide Andrade de Oliveira foi uma das pacientes com Covid-19 transferida para Manaus (AM), na operação articulada pela Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) em março deste ano, devido à superlotação das unidades de saúde. Na tarde deste domingo, 18, vitoriosa, a paciente colocou novamente os pés em solo acreano, retornando ao conforto do lar.

A paciente esteve internada no Hospital Delphina Rinaldi Abdel Aziz, referência para casos de coronavírus, em Manaus, e passou 7 dias na unidade de terapia intensiva (UTI) e mais 14 dias em enfermaria.

A medida adotada pelo Estado foi para suprir a demanda gerada com o aumento de hospitalizações na rede de saúde pública do Acre, sendo necessário articular a transferência de pacientes para outras localidades, a exemplo de Manaus, no Amazonas, que se colocou à disposição para prestar assistência aos pacientes, até que a taxa de ocupação de leitos diminuísse no estado.

Atualmente, o Acre possui 253 leitos clínicos e 106 leitos de UTI na rede pública, com 94,3% de taxa de ocupação. Até a tarde deste domingo, 18, de acordo com o boletim divulgado pela Sesacre, 14 pacientes estavam na lista de espera por uma UTI.

“Todos nós devemos continuar nos cuidando, pois ainda estamos na bandeira vermelha e a ocupação dos leitos ainda é uma preocupação. Continue usando máscara, álcool em gel e mantendo o distanciamento social. Cumprindo as medidas conseguiremos vencer a Covid-19”, enfatizou o secretário de Estado de Saúde, Alysson Bestene.