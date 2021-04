Ney Amorim recebe aval da direção nacional e assume o Podemos no Acre

O ex-deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Acre, Ney Amorim, será oficializado presidente do Partido Podemos no Acre, em solenidade na manhã de segunda-feira (19), em Rio Branco.

Segundo informações repassadas pelo deputado estadual, Fagner Calegário, Ney recebeu as bênçãos dos deputados estaduais e do vereador Arnaldo Barros. Com isso, Amorim assume a sigla com o desafio de montar uma chapa competitiva para as eleições de 2022.

A presidente nacional do partido, Renata Abreu, desembarcou em Rio Branco para prestigiar a filiação do ex-deputado que ocorrerá às 8:30 no Diff Hotel e deve contar com a presença do governador Gladson Cameli.