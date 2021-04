Mazinho e Meire declaram apoio a eventual candidatura de Petecão ao governo em 2022

O prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (MDB) usou as redes sociais para garantir que ele e sua esposa, a deputada estadual Meire Serafim, deverão apoiar a eventual candidatura do senador Sérgio Petecão ao governo do Estado nas eleições do ano que vem.

Serafim adiantou que durante uma reunião no município ocorrida no último sábado (17), Petecão garantiu que vai disputar o governo e já se considera pré-candidato. “”Eu tenho confiança no Petecão, o considero como um irmão, e sou sabedor do caráter ilibado que ele tem, por isso eu acredito no trabalho dele. Além disso, ele já mostrou compromisso com Sena Madureira. Petecão é um político humilde, pé no chão, que gosta de ter contato com as pessoas e é disso que a gente precisa. Por isso, desde já declaro apoio à ele, caso seja candidato a governador do nosso estado”, ressaltou.

A conversa contou com a presença do vice-prefeito Gilberto Lira, e de parte dos vereadores da base, selou a aliança entre Mazinho e Petecão.