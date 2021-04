Em Cruzeiro do Sul, Prefeitura realiza vacinação contra Covid-19 para idosos de 61 e 60 anos

A prefeitura de Cruzeiro do Sul realizou neste sábado, 17, mais um dia de vacinação contra a COVID 19. Foram mobilizados cerca de 80 servidores da saúde em quatro diferentes postos de atendimento em sistema drive trhu: Teatro dos Náuas, Primeira Igreja Batista, quadra coberta do Remanso e Igreja Nossa Senhora de Aparecida. As doses disponibilizadas são remanescentes de um lote destinado inicialmente aos profissionais de saúde. A secretaria de saúde solicitou a redestinação e foi autorizada sua aplicação para a faixa etária de 60 e 61 anos.

Almir de Castro, foi um dos que se vacinou no posto do Teatro dos Náuas. “Essa vacina foi uma benção de Deus para nós para evitarmos essa doença”, disse.

Estela Vasconcelos declarou estar muito feliz por estar recebendo a vacina “Estou muito feliz, estava ansiosa, pedindo a Deus que chegasse esse dia, Ele ouviu nossas preces. Nós vamos vencer”, disse.

Parte do trabalho dos servidores da saúde, foi também tranquilizar as pessoas à respeito da vacina: “ estamos tendo uma vacinação tranquila, fazemos um trabalho de educação em saúde já na fila, sensibilizando as pessoas que ainda estejam receosas”, explicou o enfermeiro Marcelo Siqueira.

Na semana que se inicia, a secretaria de saúde deve intensificar as ações de educação e saúde, e retomar a vacinação das pessoas nesta faixa etária. O prefeito Zequinha Lima enfatizou que as equipes da saúde têm mantido a vacinação conforme o cronograma vacinal, conforme as normas do PNI ( Plano Nacional de Imunização)

“Estou bastante motivado e feliz, vendo a vacina chegar a mais pessoas. Essa é nossa grande esperança para vencer essa doença. Parabéns ao esforço das nossas equipes, que tem trabalhado incansavelmente para fazer o melhor”, relatou o prefeito.