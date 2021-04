Ufac divulga edital de vagas residuais de cursos: inscrições começam na segunda-feira, 19

A Universidade Federal do Acre (Ufac), por meio da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd), tornou público o edital de Nº (14/2021) que trata sobre processo seletivo para preenchimento de vagas residuais nos cursos de graduação da instituição para o 2º semestre de 2020.

A inscrição no processo seletivo começa nesta segunda-feira, 19, e termina no dia 28 de abril. A inscrição será realizada exclusivamente pela internet, por meio de formulário de inscrição disponível no endereço eletrônico http://sistemas2.ufac.br/residuais

Serão ofertadas as vagas residuais dos cursos de graduação decorrentes do desligamento de estudantes em virtude de, jubilamentos, falecimentos, desistências, transferências para outras IES, remanejamentos internos, reopções e remanescentes que não forem preenchidas no processo seletivo de ingresso primário.

As vagas residuais poderão ser preenchidas por alunos de outras Instituições de Ensino Superior (IES), nacionais ou estrangeiras, devidamente credenciadas por órgão competente no país, por alunos de outros campi da UFAC, e por portadores de diploma de nível superior, observada a ordem de prioridade por modalidade.

Estão sendo ofertadas vagas nos seguintes cursos no Campus Rio Branco: Ciências Econômicas, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia (agronômica/civil/florestal/elétrica), Letras (português/inglês/espanhol/libras/francês), Matemática, Sistema de Informação, Saúde Coletiva, Psicologia, Nutrição, Música, Medicina, Medicina Veterinária, Jornalismo, História, Geografia, Ciências Biológicas, Química e Pedagogia.

No campus Cruzeiro do Sul estão sendo ofertadas vagas nos seguintes cursos: Ciências Biológicas, Letras Português/Inglês/Espanhol Enfermagem, Direito, Pedagogia, Engenharia Agronômica e Engenharia Florestal.