“Que Deus perdoe o Bolsonaro”, diz Tchê ao ser vacinado contra covid

O deputado estadual e presidente do Partido Democrático Trabalhista, o PDT, Luis Tchê, 60 anos, usou as redes sociais neste sábado, 17, para compartilhar o momento em que era vacinado contra à covid-19, no drive-thru no antigo pátio do Detran, em frente ao 7 BEC, em Rio Branco (AC).

No vídeo, o pedetista agradeceu o empenho dos profissionais de saúde no combate à covid-19 e defendeu o investimento no Sistema Único de Saúde (SUS). O deputado também fez críticas ao presidente Jair Bolsonaro (Sem partido) devido a sua postura diante da pandemia da covid-19 que ceifou mais de 300 mil mortes.

“Hoje é dia de agradecer aos nossos guerreiros da saúde e de receber a primeira dose de esperança. Viva a ciência! Viva o SUS! Que Deus perdoe o Bolsonaro! Um bom final de semana a todos”, afirmou.

https://www.instagram.com/p/CNx3ISahAeA/