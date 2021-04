Movimento Acre Contra Bolsonaro instala primeiro outdoor em Rio Branco

Com as pesquisas indicando que a desaprovação ao governo federal parece ter chegado ao pico, com certa estabilidade em relação ao levantamento anterior, feito 15 dias antes. A rejeição ao trabalho do presidente Jair Bolsonaro bateu novo recorde e segue em trajetória de alta.

No Acre, essa rejeição já vem tomando forma após carreatas no início deste ano. Nesta quinta-feira, 16, em Rio Branco, um grupo de jovens opositores ao governo de Jair Bolsonaro instalaram o primeiro outdoor em uma das principais vias da capital. O Estado do Acre foi quem deu a maior vitória proporcional do país a Jair Bolsonaro.

Uma das pessoas que coordena esse movimento em Rio Branco, o ativista político e advogado, Gabriel Santos, afirmou que a intenção é demonstrar o descontentamento com o Governo de Jair Bolsonaro.

“O movimento Acre Contra Bolsonaro colocou hoje o primeiro outdoor em oposição ao Governo Bolsonaro em Rio Branco, a capital mais bolsonarista do Brasil. A intenção é demonstrar nosso descontentamento com esse governo cuja política sabota o combate à pandemia todos os dias. Os outdoors foram pagos através de financiamento coletivo”, afirmou.