Funcionária do Arasuper morre em acidente de moto em Rio Branco

Um grave acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta tirou a vida da jovem Kédma Maria Oliveira de Souza, de 26 anos, na madrugada deste sábado, 17, na Estrada do Calafate, nas proximidades do cemitério Morada da Paz

Segundo informações da Polícia, Kédma e seu marido estavam em um apartamento de um amigo localizado no bairro Esperança e por volta da meia noite o casal decidiu ir para retornar para casa. No caminho, Kédma que trafegava em sua motocicleta Yamaha Neo, 125, de cor vermelha, placa QLZ-0059, perdeu o controle da direção ao passar em um buraco, caiu, bateu a cabeça no asfalto, desmaiou e começou a sangrar muito.

O marido de Kédma, que transitava em sua moto, logo atrás da esposa, acionou a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas quando os paramédicos chegaram ao local nada puderam fazer por Kédma que já se encontrava morta. De acordo com informações de amigos, Kédma era funcionária da Rede Arasuper, em Rio Branco.

Moradores relataram a reportagem do ac24horas que os buracos na estrada do Calafate e a falta de iluminação contribuiram para o acidente com vítima fatal. Policiais Militares do Batalhão de Trânsito estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos do Perito, em seguida o corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavérico. A moto foi removida da estrada por familiares e amigos da vítima.