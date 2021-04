Com 15 internados na fila por UTI, Acre registra 287 novos casos da covid-19 e dez óbitos

Na tarde deste sábado, 17, a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), informou o registro de 287 novos casos de infecção por coronavírus, sendo 138 casos confirmados por exames de RT-PCR, 144 por testes rápidos e cinco pelo critério clínico epidemiológico. O número de infectados saltou de 75.047 para 75.334 nas últimas 24 horas.

Até o momento, o Acre registra 197.563 notificações de contaminação pela doença, sendo que 121.218 casos foram descartados e 1.011 exames de RT-PCR seguem aguardando análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou do Centro de Infectologia Charles Mérieux. Pelo menos 62.798 pessoas já receberam alta médica da doença, enquanto 276 pessoas seguem internadas.

Mais 10 notificações de óbitos foram registradas neste sábado, 17, sendo sete do sexo masculino e três do sexo feminino, fazendo com que o número oficial de mortes por Covid-19 suba para 1.405 em todo o estado.

Dos óbitos, oito eram de pessoas que pertenciam ao grupo de risco da covid-19, ou seja, acima de 60 anos e duas de pessoas abaixo de 60 anos. Atualmente, 15 acreanos estão na fila de espera por um leito de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). O boletim de assistência da Sesacre, mostra que todos os leitos de UTI Into e Pronto Socorro estão com ocupação acima de 90% de ocupação.