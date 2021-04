Casal indigena do Acre ganha mais de R$ 100 mil no Caldeirão do Huck 

O casal de indígenas Evandro Shawãdawa Txãdá Shawã e Daosha, da Tribo Shawãdawa, de Porto Walter (AC) ganharam R$ 102 mil na tarde deste sábado, 17, no quadro “The Wall”, do Programa Caldeirão do Huck, exibido pela Rede Globo. Com o dinheiro conquistado no programa, o casal vai fortalecer e ampliar o projeto de artesanato ‘Ararinha Encantada’, que envolve as mulheres da Aldeia Arara em Porto Walter (AC). Elas fazem calçados com Folha Defumada Líquida (FDL), do látex e materiais da floresta usando corantes naturais. Os calçados são vendidos em São Paulo e outros Estados da federação.

Txãdá e Daosha se conheceram quando Txãdá foi a São Paulo para um evento ligado à cultura indígena. Daosha tem ascendência indígena, mas cresceu na cidade. Os dois se juntaram e ela foi morar com ele na aldeia. Hoje os dois se dividem entre a cidade grande e a aldeia indígena.

O projeto com os calçados começou há 3 anos. “O projeto empodera mulheres e ajuda a gerar renda. O mais importante é que deixa a floresta em pé. Com esse dinheiro vamos melhorar as casas de borracha e transporte dos produtos. Nós vamos levar adiante esse projeto que melhora a vida das famílias”, explicou Daosha.

Durante o jogo, Huck e Txada falaram sobre a floresta, a cultura indígena, o Rio Juruá, Covid-19 e a Ayahuasca, bebida usada pelos índios. “É nossa medicina da floresta”, citou Txada.

Ao final do jogo, Luciano mandou o contrato para o Daosha no isolamento. Se assinasse, o casal sairia do programa com R$ 35.624, no entanto, ela rasgou! E eles leverão R$ 102.975 para a aldeia no Acre. “Essa é nossa caminhada, como guardiões da floresta. E que a gente tenha força para nunca desistir, nunca deixar esse projeto de lado.”, falou Daosha para o marido antes de saber que os dois ganharam mais de R$ 100 mil.

O índio acreano fez orações na própria língua durante o jogo pedindo sorte. Também ensinou palavras da língua dele para o apresentador, Luciano Hulk. “Segunda feira, 19, é o Dia do Índio e hoje o protagonismo foi deles no programa. Fico muito feliz de fomentar esse projeto que une cultura ancestral com empreendedorismo”, citou Huck que mandou um beijo para o Acre.

No fim, Txãdá comemorou a vitória no The Wall agradecendo com uma canção indígena.