Prefeitura anuncia vacinação a partir de 60 anos neste sábado na Capital

Foto: Sérgio Vale/ac24horas.com

A prefeitura de Rio Branco, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), anunciou nesta sexta-feira, 16, que a vacinação da primeira dose do imunizante contra a Covid-19 para idosos a partir de 60 anos ocorrerá neste sábado, 17, no drive-thru no antigo pátio do Detran, em frente ao 7 BEC, e em cinco Unidades de Referências de Atenção Primárias (URAPs) da capital.

A vacinação da 1º dose estava interrompida desde quarta-feira, 14, em decorrência da falta do imunizante.

No decorrer desta sexta-feira, 16, o 13º lote desembarcou no Aeroporto Internacional de Rio Branco com 15.400 doses contra a Covid-19, sendo 9 mil doses da vacina AstraZeneca, feita em parceria com a Fiocruz, e mais 6.400 doses da CoronaVac.

Para se vacinar, é preciso apresentar RG ou CPF ou o cartão do SUS para controle e confirmação da identidade e idade do idoso. A vacinação ocorre das 08 às 17 horas.

Serão pontos de vacinação neste sábado, 17, as Unidades de Referências de Atenção Primárias: Rooney Meirelles, Claudio Vitorino, Vila Ivonete, Hidalgo de Lima e Eduardo Assmar.