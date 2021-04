Plantão extraordinário segue até 30 de abril na Justiça Federal do Acre

A Justiça Federal do Acre comunicou a publicação da portaria número 18, de 6 de abril de 2021, que amplia até 30 de abril o regime de plantão extraordinário na JFAC.

Além disso, a portaria prorroga os prazos relativos às medidas de contenção da proliferação do novo coronavírus (Covid-19), no âmbito da Seção Judiciária do Acre e da Subseção Judiciária de Cruzeiro do Sul, respectivamente.