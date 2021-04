Confira a lista de comorbidades que terão prioridade de vacinação no Acre ainda em abril

Secretário diz que quantidade prevista para o Acre pelo Ministério da Saúde não será suficiente nem pra capital

A lista de comorbidade para prioridades na vacinação contra Covid-19 para pessoas entre 18 e 59 anos, em Rio Branco, inclui 19 doenças, como diabetes, hipertensão arterial, obesidade, doença renal crônica e anemia falciforme. A vacinação deverá começar ainda em abril seguindo a listagem dos doentes crônicos das Unidades de Saúde e não haverá drive-thru.

O secretário de Saúde de Rio Branco, Frank Lima, afirma que as 32 mil doses preconizadas para o Acre todo poderão não ser suficiente nem para os doentes crônicos da capital.



“O Ministério da Saúde subdimensionou os números. Porque ainda vamos lançar amanhã a campanha para que as pessoas com comorbidades se cadastrem nas unidades de saúde e já existem 20 mil pessoas com essas doenças em nosso sistema. Então acreditamos que com os anúncios esse número de 20 mil vai dobrar”, relata ele, afirmando que os Ministérios Públicos Estadual e Federal, já têm conhecimento da situação.

“Nós secretários de Saúde do Acre vamos fazer um levantamento da necessidade real e esclarecer a situação para o Ministério da Saúde”, explica Frank Lima.

O rol de doenças crônicas também ainda não foi divulgado oficialmente pela secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco (Semsa), mas o ac24horas teve acesso ao documento.

Veja a lista das doenças: