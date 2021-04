“Justiça sendo feita”, diz Jorge Viana ao comentar decisão do STF

O ex-senador Jorge Viana (PT) usou as redes sociais para comemorar a decisão desta quinta-feira, 15, do Supremo Tribunal Federal (STF) que rejeitou o recurso da Procuradoria-Geral da República (PGR) que buscava reverter a anulação das condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva impostas pela Justiça Federal do Paraná, na Operação Lava Jato.

Oito ministros (Fachin, Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia e Luís Roberto Barroso) votaram pela rejeição do recurso e três pela aceitação (Nunes Marques, Marco Aurélio Mello e Luiz Fux).

Rejeitado o recurso, às anulações das condenações serão mantidas, e Lula permanecerá elegível.

No Instagram, Jorge Viana postou uma foto ao lado do ex-presidente Lula: “Justiça sendo feita! O Supremo Tribunal Federal-STF absolve Lula por 8 X 3”, escreveu.