Criminosos clonam WhatsApp de servidora do Acre e faturam mais de R$ 11 mil

A secretária de Empreendedorismo e Turismo do Acre, Eliane Sinhasique usou as suas redes sociais nesta quarta-feira, 14, para alertar a população sobre golpes aplicados pelo WhatsApp.

Em um vídeo, ela conta que um desses criminosos clonaram o número de telefone de uma das servidoras da secretaria que Sinhasique coordena e faturou mais de R$ 11 mil em apenas um dia, em nome dessa servidora, que não teve o seu nome revelado. “Gente, é de indignar. O cara é muito cara de pau.”, disse Eliane.

No decorrer do vídeo, Eliane coloca os áudios dos criminosos que enviaram no grupo da secretaria tripudiando da vítima. “Aprende aí como se rouba. É assim que se rouba. O que aconteceu? Vocês não falam nada. Aqui é ladrão. Aprendam, babacas”, diz ele em um trecho.