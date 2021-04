Casa de Idelcleide Cordeiro é alvo de operação da PF, mas família diz que ela não é investigada

A Polícia Federal cumpriu nas primeiras horas desta quinta-feira, 15, um mandado de busca e apreensão na casa da ex-chefe de gabinete da prefeitura de Cruzeiro do Sul, Idelcleide Cordeiro, irmã do ex-prefeito Ilderlei Cordeiro. As buscas fazem parte da Operação Assepsia 2, que apura fraudes na aquisição de máscaras e álcool em gel pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), para enfrentamento à pandemia de Covid-19, na gestão da ex-prefeita da capital, Socorro Neri (PSB).

Apesar da residência no Condomínio Chácara Ipê, em Rio Branco ter sido alvo, a família da Idelcleide afirma que ela não é investigada. “A polícia apenas cumpriu busca e apreensão na casa dela, mas o alvo da operação era outra pessoa”, disse a irmã, Ilmara Cordeiro, sem detalhar quem seria a pessoa investigada. O ac24horas apurou que o alvo da busca era o empresário Heven Moniz, esposo de outra irmã da dona da casa, Ildemara Cordeiro.

Mais cedo, a polícia federal divulgou imagens na Casa de Idelcleide que foram distribuídas à imprensa. Um dos alvos da operação é o ex-secretário de saúde de Rio Branco, Oteniel Almeida. Ele estaria prestando esclarecimento na Sede da Polícia Federal e deverá ser liberado logo em seguida.