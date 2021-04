Proposta do ZEE une estratégias viáveis para o agronegócio sem desmatamento

O documento do Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) – Fase III deverá ser lançado ainda no primeiro semestre deste ano. O texto detalhado apresenta estratégias viáveis de execução do agronegócio e mostra principalmente que o Acre não precisa desmatar para desenvolver-se economicamente. Os dados foram apresentados pelo secretário de Meio Ambiente, Israel Milani, nesta quarta-feira, 14, na Casa Civil.

A próxima etapa, será a apresentação do documento ao Conselho Estadual de Meio Ambiente e Floresta (Cemaf) e ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para validação da base cartográfica revisada.

Os dados do ZEE – Fase III foram apresentados pela diretora executiva da Sema, Vera Reis Brown, que coordenou o trabalho minucioso dos técnicos na atualização das bases cartográficas e correção das sobreposições, usando a base do Cadastro Ambiental Rural (CAR).

“A ação vem mostrar e desmistificar a questão de que produção não caminha junto com o meio ambiente. Essas ações vêm nos credenciar junto a instituições nacionais e internacionais, mostrando que é possível produzir sem necessariamente desmatar. Podemos trabalhar os dois potenciais do Acre, potencializando as florestas e desenvolvendo um agronegócio com responsabilidade ambiental”, observou o chefe da Casa Civil, Flávio Silva.