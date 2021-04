Porto Walter fortalece agricultura com entrega de equipamentos beneficiando mais de 130 famílias

O impulso para o fortalecimento da agricultura familiar foi dado na manhã desta terça-feira (13), quando o prefeito César Andrade realizou a entrega de equipamentos agrícolas beneficiando 136 famílias produtoras do município de Porto Walter. Essa é a primeira entrega do ramo agrícola realizada na gestão de César Andrade e Guarsônio Melo.

Os recursos para 90 kits de casa de farinha e 46 canoas de alumínio motorizadas foram destinadas pela deputada Federal Jéssica Sales e pelo senador Sérgio Petecão, através de emendas parlamentares na gestão de Zezinho Barbary. A prefeitura entregou ainda 135 cestas básicas e 675 galões de água mineral.

Acompanhado pelo vice-prefeito Guarsônio Melo, ex-prefeito Zezinho Barbary, ex-vice-prefeita Nagilda, deputada Jéssica Sales, senador Petecão, pelo representante da Aleac deputado Luiz Gonzaga, secretários e vereadores, o prefeito destacou que com a união é possível mudar a vida das pessoas para melhor.

“É uma enorme satisfação entregar esses investimentos resultado do trabalho do ex-prefeito Zezinho Barbary, da Deputada Jéssica e do senador Petecão. São de resultados como esses que pretendemos fazer a nossa administração. Por isso vamos investir mais nas mãos de quem produz”, enfatizou o Prefeito César Andrade.

A deputada Jéssica Sales e o senador Petecão destacaram os investimentos ao município, e se colocaram à disposição para envio de mais recursos. Durante a agenda, entregaram placas aos mototaxistas, visitaram obras no 2º distrito e na Comunidade Besouro.