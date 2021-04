Por que em plena pandemia da Covid-19 é importante se vacinar contra a gripe?

Na última segunda-feira, 12, o Ministério da Saúde lançou a Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe. Ocorre que em tempos de pandemia da Covid-19, a vacina contra a Influenza não tem despertado a atenção e o interesse da população.

Acontece que as autoridades de saúde afirmam que se imunizar contra a gripe é importante e deve ser levado em consideração também por causa da Covid-19. A imunização garante proteção à população de doenças que possam impactar o sistema imunológico e é essencial para blindar o organismo contra agentes infecciosos e bacterianos.

Em tempos de uma crise pandêmica, como ocorre atualmente com a Covid-19, uma campanha como a de prevenção contra a gripe não só diminui a incidência de casos de Influenza, como também facilita no diagnóstico preciso para o coronavírus.

A campanha até o próximo dia 11 de maio é destinada à crianças entre 6 meses e 6 anos, gestantes e puérperas (mulheres no período de até dias 45 após o parto), povos indígenas e trabalhadores da saúde. A partir desta data, serão imunizados idosos com mais de 60 anos e professores. Já a partir do dia 9 de junho, serão vacinados integrantes das forças de segurança e salvamento, pessoas com comorbidades, condições clínicas especiais ou com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, trabalhadores portuários, funcionários do sistema de privação de liberdade, população privada de liberdade e adolescentes em medidas socioeducativas.

As autoridades de saúde afirmam que deve se respeitar um espaço de cerca de 14 dias entre a vacina da gripe e da Covid-19 e que a preferência deve ser dada à vacina contra a pandemia.