Fumaça de dispositivo de segurança da Caixa assusta moradores de Cruzeiro do Sul

A grande quantidade de fumaça que saia da agência da Caixa Econômica Federal em Cruzeiro do Sul, na noite desta terça-feira, 13, sugeria um incêndio, assustando quem passava pelo local. O Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e um funcionário do banco foram até o local e constataram o alarme falso.

Os militares fizeram uma inspeção no local mas segundo o comandante do Corpo de Bombeiros, tenente Sandson Ferreira, não havia fogo na agência. “Não houve incêndio. Foi o sistema de segurança do próprio banco que disparou”, explicou.

Esta é a quarta vez, desde o ano passado, que o sistema de segurança dispara fumaça acidentalmente na Caixa Econômica Federal de Cruzeiro do Sul.