Fies 2021.1: convocação da lista de espera encerra hoje (14)

Se selecionados, candidatos têm até cinco dias úteis para apresentar documentação exigida

Após ser prorrogado, encerra hoje (14) o prazo limite para as convocações através da lista de espera do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). As vagas liberadas nesta categoria são aquelas que não foram preenchidas na chamada regular, ficando disponíveis para uma nova rodada.

Os estudantes convocados devem complementar a inscrição na página do programa e apresentar a documentação à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA), na instituição de aprovação em até cinco dias úteis.

Para o estudante formalizar a contratação do financiamento, a CPSA deve fazer a emissão do Documento de Regularidade de Inscrição (DRI). Após o terceiro dia útil da emissão do DRI, o estudante terá dez dias para entregar a documentação exigida para fins de contratação. A validação é feita na agência da Caixa Econômica, indicada pelo beneficiário.

Fundo de Financiamento Estudantil

O Fies é destinado para quem não têm condições de pagar as mensalidades de uma faculdade privada. Ao abrir as inscrições, os interessados devem se inscrever de forma gratuita no site do FiesSeleção, atendendo a alguns critérios, como ter um fiador e uma renda familiar bruta que não ultrapasse cinco salários mínimos.

Neste primeiro semestre de 2021, o programa ofertou 40 mil vagas e utilizou as notas de 2010 a 2019 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) como um dos critérios de avaliação. Os estudantes precisaram comprovar média de 450 pontos no Enem e média acima de zero na redação.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil