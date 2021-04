Cruzeiro do Sul não registra morte por Covid-19, mas UTI segue com 99% de ocupação

Nas últimas 24 horas não houve mortes por Covid-19 no Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul, mas só há 1 leito de UTI disponível no município. Os outros 19 estão ocupados.

A maioria dos pacientes é de Tarauacá, que tem 8 internados, 6 são de Cruzeiro do Sul, 2 de Mâncio Lima, 1 de Rodrigues Alves, 1 de Feijó e 1 de Eirunepé, no Amazonas.

Nesta quarta-feira 14, há 52 pacientes internados no Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul, sendo 33 na clínica Covid e

19 na UTI.

Nas últimas 24 horas foram registradas 7 altas.