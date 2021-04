Servidores do IDAF da linha de frente não teriam sido imunizados e gera polêmica

Tem mais uma polêmica na vacinação contra a Covid-19 em Rio Branco, após circular nas redes sociais, fotos de servidores do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (IDAF) sendo vacinados.

O problema, de acordo com outros servidores do Idaf que não querem ser identificados com medo de represálias, é que só foram vacinados os profissionais que trabalham na sede, justamente os que não têm quase contato com o público, portanto, não estando na linha de frente das ações do órgão.

“Estamos revoltados porque os servidores que estão em contato com o público usuário , como produtores rurais e transportadores de animais, que são os atendentes, pessoal da Fiscalização de Trânsito, não foram devidamente informados e não estão tendo prioridade nesse momento. A prioridade foi dada aos Servidores da Central, que praticamente não têm contato com os usuários do sistema. Tem servidores que estão afastados desde o ano passado de suas funções por terem comorbidades e serem de risco e não foram colocados como prioridades . Queremos uma explicação”, diz um servidor.

Em contato com o ac24horas, a prefeitura da capital informou que os profissionais que estão sendo vacinados, médicos veterinários e seus respectivos técnicos e auxiliares, estão inseridos entre os trabalhadores de saúde destacados no Programa Nacional de Imunização (PNI). Diz ainda que devem ser vacinados aqueles que atuam em diversas frentes e estão inseridos nas clínicas, hospitais, defesa sanitária, desempenhando atividades como a gestão até a vigilância de zoonoses, vigilância ambiental em saúde, epidemiológica e sanitária, o que os torna mais suscetíveis à doença. O MS recomenda que seja solicitado documento que comprove a vinculação ativa do trabalhador com o serviço de saúde, no ato da vacinação, ou a apresentação de declaração emitida pelo serviço de saúde.

Ao ac24horas, o Idaf esclareceu que foram vacinados apenas 19 médicos veterinários, categoria que consta na lista de grupo prioritário definido pelo Ministério da Saúde.