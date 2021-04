Servidor envolvido em fraude de licitação de cestas básicas na Educação tem HC negado

A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre negou Habeas Corpus ao servidor da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), Valdemir Barbosa dos Santos, que responde por fraude na licitação de cestas básicas distribuídas pela secretaria.

Atualmente, Valdemir Barbosa se encontra em prisão domiciliar. A medida foi estipulada para garantir a ordem pública no dia 12 de março. A decisão pela manutenção domiciliar foi unânime e publicada no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) desta segunda-feira (13).

O servidor foi preso na operação que investigava a distribuição de cestas básicas do governo do Acre às famílias dos alunos que estão em situação de vulnerabilidade social, pertencentes ao Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal, durante o período da pandemia do novo coronavírus.

Para aquisição dos alimentos ocorreu dispensa de licitação, porém a defesa do servidor negou a autoria do crime, bem como enfatizou que o réu possui bons antecedentes, sendo desnecessário o monitoramento.

O relator-desembargador Pedro Ranzi assinalou que não é possível aplicar medidas cautelares diversas, visto que a segregação foi decretada em consonância com fatos apurados até o momento.

Além disso, esclareceu que possuir condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão preventiva quando há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia.