“Porque só as igrejas?”, reclama Arnaldo sobre a proibição de cultos aos finais de semana

O vereador e pastor Arnaldo Barros (Podemos) saiu em defesa das igrejas na sessão online desta terça-feira, 13. Ele fez críticas ao decreto governamental que proíbe os templos religiosos de funcionar durante os finais de semana, feriados e pontos facultativos, em Rio Branco.

Arnaldo Barros diz que não está comprovado cientificamente que as igrejas são locais de contaminação da Covid-19 e ressaltou que os fiéis adotam as medidas orientadas pelo governo do Acre como o uso do álcool gel, máscara e o distanciamento de dois metros.

“Dentro dos coletivos há uma lotação muito grande e eu quero que os senhores entendam. Caixa lotada, supermercados lotados, a gente pega um coletivo e fica superlotado. Então, por que só a igreja? Estamos dentro do decreto de governo que estabelece que a igreja funcione com 20% e, estamos dentro das medidas. Cientificamente não é provado que a igreja contamina. Agora, eu me pergunto, por que só as igrejas? Será que é uma perseguição contra a igreja? Porque se for assim, os coletivos e a Caixa vão parar devido a superlotação”, afirmou.