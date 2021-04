Operação Cidade Limpa retira mais de 200 mil toneladas de entulhos na limpeza das Vilas

A Operação Cidade Limpa, realizada pela prefeitura de Cruzeiro do Sul, através de uma ação integrada das Secretarias Municipais de Meio Ambiente, Obras e Saúde, já recolheu mais de 200 mil toneladas de entulhos durante as ações realizadas nas Vilas Liberdade, Santa Luzia da BR-364, Lagoinha, São Pedro e Santa Rosa. Na manhã desta terça-feira, 13, o Prefeito Zequinha Lima esteve na Comunidade Santa Rosa, acompanhado do Secretário Municipal de Meio Ambiente Ygoor Neves, para acompanhar de perto os serviços.

Entre as principais ações realizadas pela operação em cada localidade estão serviços de roçagem, retirada de entulhos, baldeação e varrição. Todo material retirado das localidades foi devidamente encaminhado ao seu destino. Neste semana os trabalhos da Operação Cidade Limpa serão concluídos nas Vilas Assis Brasil e Pentecostes.

“Após a enchente estamos voltando com toda a nossa estrutura para continuarmos com as atividades da Operação Limpa nas vilas. Finalizamos as da BR-364, onde retiramos mais de 200 mil toneladas de entulhos. É muito lixo, no entanto, nosso prefeito Zequinha Lima nos determinou que façamos este trabalho em parceria com as subprefeituras para levarmos mais dignidade e saúde as nossos munícipes”, disse Ygoor.

A gestão do prefeito Zequinha Lima completou neste final de semana 100 dias de gestão e o primeiro ato de sua administração foi o lançamento da Operação Cidade Limpa, que em contrapartida proporciona uma redução dos números de casos de dengue, através de uma boa educação ambiental e retirada de entulhos de bairros e vilas do município.

“Estamos observando que a população tem colaborado bastante, por onde passamos com a operação as pessoas tem colocado o entulho na frente das casas, podado as árvores, e feito sua parte, isso é muito importante. Nossas ações da operação continuam nos bairros e nas vilas, é muito importante mantermos esse processo de limpeza e retirada de entulhos para proporcionar mais saúde e bem-estar para nossa população, basta vermos que em 100 dias de gestão e com essa mega operação de limpeza já reduzimos mais de 90% os casos de dengue no município”, finalizou o prefeito.