Neném Almeida vistoria condições de trabalho de bancários para incluí-los na lista de vacinação prioritária da Covid-19

Nesta segunda-feira (12), o deputado Neném Almeida (sem partido) desembarcou no município de Cruzeiro do Sul representando o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac).

A presença é um pedido da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul, através do vereador Elter Nóbrega. A intenção é realizar uma série de visitas às agências bancárias na capital do Juruá e nos municípios próximos a fim de avaliar a situação do atendimento da população, bem como as condições de trabalho dos profissionais.

“Um dos critérios mais importantes sobre priorização para a vacina de imunização contra Covid-19 é a exposição ao vírus, é grande parte da população não faz ideia do quanto os profissionais que trabalham dentro de uma agência bancária fica exposta a doença”, disse Almeida.

As visitas teve início nesta terça-feira (13) e acontecerão até a quinta-feira (15).