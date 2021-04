Navio hospitalar e prefeitura de Rodrigues Alves atendem ribeirinhos

As equipes da prefeitura de Rodrigues Alves e do navio de assistência hospitalar Doutor Montenegro, da Marinha do Brasil, iniciaram nesta segunda-feira, 12, os atendimentos médicos odontológicos das comunidades ribeirinhas da Foz do Paraná dos Mouras.

Cerca de mil pessoas deverão ser atendidas pela equipe que conta com médicos ginecologistas, pediatras e clínicos, além de radiologista e 4 dentistas. “Fazemos essa viagem há 21 anos e a parceria com as prefeituras é fundamental na nossa missão de garantir saúde sem limite”, explicou o comandante do navio, capitão Laprovita.

Segundo o prefeito Jailson Amorim, os atendimentos serão realizados em todas as comunidades dos Rios Juruá e Paraná dos Mouras e Igarapés durante os meses de abril e maio”. É um reforço e complementação dos serviços que oferecemos aos nossos ribeirinhos e só temos a agradecer à Marinha”, pontuou.

O navio de assistência hospitalar Doutor Montenegro possui consultório médico e odontológico, laboratório de análises clínicas com exames laboratoriais e salas de trauma e para pequenos procedimentos cirúrgicos. Há uma farmácia com medicações diversas, onde são disponibilizados pelo menos 440 mil medicamentos. O navio também possui uma sala de vacina e de radiografia. Também são realizados exames de papanicolau, teste rápido de dengue e malária.