Jovem de 18 anos mata pai após discussão sobre corte de cabelo

João Marques da Silva, 18, confessou à polícia o assassinato do pai dele, José Maria Souza da Silva, 38, após discussão relacionada a um corte de cabelo, de acordo com um delegado da Polícia Civil do Amazonas. O homicídio ocorreu no beco Dona Raquel de Souza, situado no bairro Petrópolis, na Zona Sul de Manaus.

O velório da vítima ocorreu na manhã desta terça-feira (13), no mesmo bairro onde o crime aconteceu. A família de José não permitiu que a equipe de reportagem entrasse no local.

Relacionado

O crime ocorreu por volta das 20h de segunda-feira (12). Segundo Charles Araújo, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), a discussão entre pai e filho aconteceu depois que José manifestou desejo de que João cortasse o cabelo. O filho esfaqueou o pai no abdômen.

“A princípio, não há nenhuma confirmação que João estivesse sob efeito de drogas”, disse o delegado.

João responderá por homicídio qualificado por motivo fútil e se encontra preso na DEHS, sob auto de prisão em flagrante. Conforme Araújo, já é possível apontar João como autor do crime, dentro dos procedimentos policiais. “As investigações já estão praticamente finalizadas”, afirmou.

Testemunhas do crime apontam João como o autor do assassinato, segundo a autoridade policial. Ele será levado à audiência de custódia.

José foi socorrido e levado ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, mas morreu antes de chegar ao hospital, de acordo com o Instituto Médico Legal (IML). O caso segue em andamento.

Fonte: acrítica.com