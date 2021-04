Jéssica entrega mais R$ 2 mi em obras em Marechal Thaumaturgo

O município de Marechal Thaumaturgo iniciou a semana, segunda-feira, 12, em festa com a inauguração do Mercado Municipal, Unidade Básica de Saúde tipo 2 e Centro Administrativo da prefeitura. Todas as obras foram provenientes de emendas da deputada Federal Jéssica Sales (MDB) no valor de pouco mais de R$ 2 milhões.

Os três eventos de entrega das obras foi prestigiado pelo prefeito Isaac Piyãko (PSD) e o Senador Sérgio Petecão (PSD) que parabenizaram a dedicação da deputada Jéssica em apoiar o município com obras estruturantes para o desenvolvimento da região.

“Eu ouvi depoimento de pessoas aqui agradecendo a Jéssica. Essa obra do mercado é aparentemente uma obra simples, mas de um alcance social grandioso. Aqui essas pessoas terão oportunidade para trabalhar e colocar seus produtos a venda em um espaço adequado”, destacou o senador Sérgio Petecão.

A deputada Jéssica Sales durante a inauguração das obras disse que volta ao município de Marechal Thaumaturgo com muita satisfação e carinho que sua família tem pela região. “Esta obra vem para tirar nossos produtores e feirantes do sol e da chuva. Agora eles tem um lugar para vender seus produtos. Já o centro administrativo vai garantir um espaço de qualidade para planejamento das ações do município e recebimento da população. O posto de saúde vai garantir um atendimento mais amplo e digno, principalmente nesse momento de pandemia”, disse a parlamentar.

O prefeito Isaac Piyãko disse que a parceria com a deputada Jessica Sales tem ajudado significativamente no desenvolvimento do município. “Só temos a agradecer a deputada por acreditar em nossa gestão que tem colocado todas as suas emendas para serem executadas beneficiando claramente nossa população de Marechal Thaumaturgo”, relatou Piyãko.

