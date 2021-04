Fagner Calegário cobra salários atrasados de servidores terceirizados na Educação

O deputado Fagner Calegário quer saber o porquê dos salários atrasados entre os trabalhadores terceirizados da Educação do Acre. O questionamento foi feito durante sessão virtual da Assembleia Legislativa nesta terça-feira (13).

“A Secretaria de Estado da Educação está sendo irresponsável. O problema está na tramitação do processo de pagamento”, disse Calegario afirmando que os terceirizados na Educação estão com 3 meses de salários atrasados e que as empresas tem para receber do Estado mais de R$ 10 milhões.

De acordo com o parlamentar, existem empresas com bloqueio judicial e a SEE não adotou nenhuma medida para sanar o problema.