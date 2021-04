Facebook e Instagram terão alerta sobre tratamentos sem comprovação científica

Facebook e Instagram terão novos alertas com selos em conteúdos sobre tratamentos sem comprovação científica. O anúncio foi feito pela empresa liderada por Mark Zuckerberg nesta terça-feira (13).

Os novos rótulos chegarão às redes sociais nas próximas semanas, utilizando como fonte a Organização Mundial da Saúde (OMS) com o seguinte comunicado: “Alguns tratamentos COVID-19 não aprovados podem causar danos graves”.

Serão lançados rótulos em inglês, espanhol, português, francês, indonésio e árabe em todo o mundo, disse o Facebook. Haverá também um link junto com a mensagem levando para a Central de Informações sobre o Covid-19 da empresa.

Além do trabalho com a OMS, o Facebook tem agências verificadoras de fatos parceiras que analisam conteúdos que, quando marcados como falsos, são rotulados no Facebook e no Instagram e tem seu alcance reduzido.

A empresa também afirma que remove da plataforma as alegações comprovadamente falsas sobre a doença.