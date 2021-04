Bittar diz que CPI da Pandemia nasceu errada por não incluir estados e municípios

O senador Márcio Bittar (MDB-AC) usou as redes sociais nesta terça-feira, 13, para criticar a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da pandemia que foi aberta após ordem do Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, na semana passada.

A decisão do magistrado pode ser revista nesta quarta-feira, 14, pelo plenário da Corte, mas mudanças drásticas são consideradas improváveis

A CPI da Covid, irá apurar as ações e eventuais omissões do governo federal em meio à pandemia, além de fiscalizar recursos da União repassados a estados e municípios.

Defensor do governo Bolsonaro, Bittar afirmou que a CPI foi instalada de maneira errada ao não ser incluída na comissão de investigação os governadores e prefeitos, que receberam dinheiro do recurso federal para o combate a Covid-19. “A CPI já nasceu errada. Estados e Municípios é que tiveram o poder sobre os recursos enviados e as decisões”, afirmou.

Por fim, o senador lamentou a medida da oposição ao governo Bolsonaro e disse que o presidente trabalha pelo seu povo e pelo país. “É lamentável que a oposição encontre ânimo para uma tentativa de golpe político contra um presidente que tem feito tudo, além de distribuir as 47 milhões de doses de vacinas a todos os estados. Diferente dos que só criticam ou só fizeram propaganda, o presidente Bolsonaro trabalha pelo seu povo e pelo seu país”, escreveu.