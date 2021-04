Vacinas da Covid-19 se esgotam em postos de saúde de Rio Branco e gera confusão

O deputado estadual Roberto Duarte (MDB), usou as redes sociais na manhã desta segunda-feira (12), para relatar, segundo ele, a falta de planejamento, tumulto, filas e aglomerações, ocasionada pela Secretaria de Saúde de Rio Branco, devido a divulgação da vacinação dos idosos com faixa etária a partir de 61 anos.

De acordo com o parlamentar, as doses encaminhadas aos locais de vacinação foram insuficientes para a demanda. “Na URAP Roney Meireles a Prefeitura de Rio Branco encaminhou 60 doses; na URAP Cláudia Vitorino foram apenas 50, por exemplo. Vários pontos já acabaram as vacinas para a 1ª dose e as pessoas estão voltando pra casa revoltadas com a falta de planejamento”, ressaltou após divulgar vídeos de internautas em sua página do Facebook.

Em contato com a assessoria da Secretaria de Saúde da capital, a reportagem do ac24horas foi informada que as quantidades de vacinas destinadas à imunização de 1° dose são poucas.

A Sensa frisou ainda que das pouco mais de 2 mil doses recebidas pelo governo, cerca de 1.027 foram aplicadas somente no sábado (10), restando apenas 400 doses para serem usadas nesta segunda-feira.