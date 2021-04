Temperatura cai levemente com alerta de ventos e chuvas intensas nesta terça no Acre

Uma frente fria chegou na tarde desta segunda-feira (12) ao Acre e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), ligado ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), alerta que até às 11 horas desta terça-feira (13) há previsão de ventos de até 60 quilômetros por hora e chuvas intensas.

Em linhas gerais, a instabilidade continua sobre o Acre, nesta terça-feira, devido a passagem da frente fria pela região Sul do país, que favorece a confluência de ventos em baixos níveis da atmosfera sobre o Sul da Amazônia.

No Oeste do Estado o tempo segue carregado e a previsão é de céu nublado a encoberto com chuva que poderão ocorrer a qualquer hora do dia.

Já nas cidades do Leste e Sul acreano, inclusive na Capital, a previsão é de um dia de céu nublado, com sol entre muitas nuvens e pancadas de chuva e trovoadas devem ocorrer a partir da tarde.