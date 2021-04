Seis municípios recebem R$ 1,6 milhão para Centros de Referência da Covid-19

O Ministério da Saúde está destinando pouco mais de R$ 1,6 milhão para apoiar os Centros Comunitários de Referência e Centros de Atendimento para o Enfrentamento da Covid-19. Ao todo, estão sendo beneficiados oito estabelecimentos em seis municípios acreanos, reforçando a assistência e o cuidado aos pacientes que buscam atendimento no Sistema Único de Saúde (SUS) durante a pandemia.

Publicada no último fim de semana no Diário Oficial da União, a portaria 650, do Ministério da Saúde, credencia, excepcionalmente, como Centros os estabelecimentos de saúde que no ano de 2020 foram credenciados temporariamente ou solicitaram credenciamento como Centros Comunitários de Referência para Enfrentamento da Covid-19 e como Centros de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 e concede incentivo financeiro federal, para custeio destes Centros, a ser transferido em parcela única.

A portaria cita quase 2.000 municípios contemplados em vários Estados.