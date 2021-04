Pronaf anuncia subsídio de 3,20% ao quilo do açaí do Acre

Depois de algum tempo com pouca bonificação, o açaí do Acre voltou a ser subsidiado pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) neste mês de abril. O preço médio de mercado do quilo do açaí está estimado em R$ 1,21 pelo Ministério da Agricultura mas o produto terá R$ 1,25/kg de preço de garantia. Em termos percentuais, significa 3,20% de subsídio federal.

O recebimento de bônus do PGPAF ocorre quando o valor de mercado de algum dos produtos do programa fica abaixo do preço de referência, permitindo ao produtor utilizar o valor como desconto no pagamento ou amortização nas parcelas de financiamento no Pronaf.

Os descontos de todos os cultivos são calculados mensalmente pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e divulgados pelo Ministério da Agricultura.

Além do açaí os produtos e Estados com bônus de desconto nas operações e parcelas de crédito rural são: abacaxi, açaí (fruto), banana, cará/inhame, castanha de caju, juta/malva, maracujá e uva. Os estados que integram a lista deste mês são, junto com Acre, Alagoas, Paraíba, Pernambuco, Espírito Santo, Piauí, Amazonas e Santa Catarina.

O valor do subsídio ao açaí acreano não condiz com os preços praticados nas bancas de Rio Branco, por exemplo, que vendem o produto beneficiado a R$ 6,00 o litro.