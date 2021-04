Polícia abordou 12 pessoas que não usavam máscara neste fim de semana no Acre

As forças de segurança realizaram 299 procedimentos pelo cumprimento do decreto de lockdown no Acre. Desse total, 12 pessoas foram abordadas para colocarem a máscara, acessório essencial na redução do contágio da Covid-19, no último fim de semana.

Quinze autuações foram feitas a estabelecimentos que comprometiam o cumprimento do decreto anti-Covid. Aglomerações foram desfeitas pela ação da Polícia Militar.