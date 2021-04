Mais de 190 quilos de cocaína são apreendidos em ação policial na BR-364, em Cruzeiro do Sul

Uma ação conjunta das polícias Federal, Civil e Militar e GEFRON, na madrugada desta segunda-feira, 12, na BR-364, resultou na prisão de 3 pessoas e apreensão de 196 quilos de oxidado de cocaína. O valor estimado do prejuízo para o crime chega a quase R$ 2,5 milhões.

J. S. A, de 38 anos; M. T. N. S. 31 anos; e J. L. C. F. 24 anos, foram presos pelas forças de segurança que interceptaram uma caminhonete S-10, de cor branca, com placa de governador Valadares-MG, com 196 quilos de cocaína próximo ao Rio Liberdade. Outro veículo também foi apreendido na operação dentro do programa V.I.G.I.A.

A droga e os presos foram levados para Delegacia da Polícia Federal, em Cruzeiro do Sul, para os demais atos legais.

Segundo a Assessoria de Comunicação da da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul , o prejuízo para o crime é de R$ 2.477.000,00, incluindo a droga, 2 veículos e celulares.