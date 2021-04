Governo deve anunciar cronograma de início de obra do Anel Viário de Brasiléia

Em evento previsto para q tarde desta segunda-feira (12), o governador do Estado do Acre Gladson Cameli e o presidente do Instituto de Meio Ambiente do Acre André Hassem, deverão realizar a entrega da licença de instalação para a construção do anel viário das cidades de Brasiléia e Epitaciolândia.

Além disso, Gladson fará a assinatura de termo de doação, aos municípios de Plácido de Castro e Assis Brasil, de madeiras apreendidas.

A licença de instalação consiste em ordem para autorizar a instalação do empreendimento, atividade ou obra de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, fixando cronograma para execução das medidas mitigadoras e da implantação dos sistemas de controle ambiental.

Nesse sentido, Cameli poderá fazer o anúncio do cronograma de obras do empreendimento que é uma das promessas de campanha do atual governo.

Segundo o governo do Acre, a obra já tem assegurada em caixa, recursos financeiros relativos ao convênio, na ordem de R$ 20 milhões.