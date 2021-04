Frank Lima pede distribuição das 85 mil doses de vacina em estoque

Após o governo anunciar que vai realizar multidões de vacinação nos municípios, o secretário de saúde de Rio Branco, Frank Lima, fez um pedido direcionado ao governador Gladson Cameli na manhã desta segunda-feira (12), para que possa realizar a distribuição das 85 mil doses de vacinas que se encontram estocadas no Estado, conforme anunciado pela coordenação do Plano Nacional de Vacinação no Acre (PNI), neste último fim de semana.

A decisão do governo é em relação ao Ministério da Saúde ter adiantado que não vai aumentar o número de doses destinadas ao Acre, enquanto as 85 mil doses que estão estocadas no estado não foram aplicadas.

Segundo Lima, se realmente existir esse quantitativo de doses anunciado pelo governo, é preciso que repasse ao município para adiantar a fase de vacinação. “Governador! Me dê essas vacinas que a gente aplica. Todos que o Estado recebeu, a gente já aplicou”, declarou.

O gestor contou que a capital está precisando de novas doses da vacina contra a Covid-19. “Com essas vacinas, a gente entraria nas comorbidades”, explicou.

Por meio de uma nota emitida pelo governo, a coordenadora do PNI), Renata Quiles, explica que o estado já distribuiu quase 165 mil doses aos municípios e que vem monitorando os municípios em relação à vacinação indígena, ribeirinha e o atraso na digitação dos dados.