Flaviano Melo sai em defesa de Bittar após críticas de Guedes acerca do relatório da OGU

O deputado federal e presidente MDB, Flaviano Melo, emitiu na noite desta segunda-feira, 12, uma nota em tom de apoio ao senador Márcio Bittar (MDB-AC), que virou pauta nos últimos 15 dias devido ao controverso relatório do Orçamento Geral da União (OGU) 2021.

O relatório do Orçamento feito por Bittar resultou em críticas tanto da oposição quanto do próprio Ministro da Economia, Paulo Guedes.

Na nota, Flaviano destacou que Márcio é um representante do povo brasileiro, em especial do Estado do Acre e que merece todo nosso apoio e respeito. “É desleal questionar a capacidade técnica do parlamentar e colocar em cheque a integridade de um documento tão importante para o futuro da nação por meras divergências de opinião. O MDB acreano reitera seu total apoio ao senador e espera que o futuro do Brasil possa voltar a ser decidido com equilíbrio, maturidade e democracia”, afirmou.

No Instagram, Bittar agradeceu o apoio da cúpula do MDB e destacou que aceitou o desafio de ser relator do Orçamento 2021 sabendo do peso das escolhas na vida das pessoas.

“Conversei, escutei, aparei arestas, propus investirmos mais na saúde e no amparo aos que ainda precisam do Auxílio. Agradeço ao PSDB e ao MDB pelo apoio e sigo confiante de que cumprimos, em tempo hábil, com o que poderíamos pra enfrentar e transpor esse momento”, afirmou.

Entenda

Em um evento do Bradesco BBI, na 6ª feira (9.abr.2021), Guedes comparou a negociação do Orçamento a uma nave pilotada por macacos: “Você está aterrissando a nave em Marte. Aí chega um macaco lá, aperta 3 botões, chuta o painel e começa a desviar a nave”.

Segundo Guedes, o macaco da analogia não é uma pessoa específica. “O macaco, no fundo, é um desacerto entre nós. Não é pessoal, não é ninguém. O macaco pode ter sido a Economia. Outro macaco está no Congresso, o outro macaco está lá no entorno do presidente, o outro macaco é um ministro”, destacou.