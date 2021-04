Câmara fará mudança para nova sede no Bosque por R$ 115 mil

Na manhã desta segunda-feira, 12, o presidente da Câmara de Vereadores de Rio Branco, N. Lima (Progressistas), publicou a homologação da licitação que trata da empresa que fará a mudança da nova sede do parlamento-mirim que ocorrerá neste final de semana.

No documento, a empresa ganhadora da licitação é a empresa Multi Prime Transporte e Serviços, ao custo de R$ 115 mil. A homologação foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE).

A empresa fará o serviço de desmontagem e montagem, embalagem e transporte, incluindo os trabalhos de carga e descarga.

A sede do parlamento mirim sairá da rua 24 de janeiro, no 2º Distrito de Rio Branco, para rua Hugo Carneiro, bairro do Bosque. O custo da nova casa sairá por R$ 33 mil ao mês. O contrato do aluguel é de 24 meses e foi assinado no dia 18 de fevereiro.