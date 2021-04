Acre se aproxima das 100 mil doses aplicadas de vacina

Foto: Sérgio Vale/ac24horas.com

O Acre se aproxima nesta segunda-feira (12) das 100 mil doses aplicadas contra Covid-19 em todo o Estado. São exatas 73.896 pessoas imunizadas com a 1a dose e 16.584 com a segunda. Ou seja, 90.480 doses aplicadas até agora.

Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Sena Madureira são os três que mais vacinaram. Porto Walter aplicou 807 doses até hoje, segundo o boletim da Secretaria de Estado de Saúde, e ocupa a última posição no ranking dos municípios acreanos.

Ainda esta semana o Governo do Acre promete convocar PMs, bombeiros e agentes das Forças Armadas para um mutirão de vacinação no interior. A meta é acelerar a imunização, uma das mais lentas do País.