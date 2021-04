Vacinação contra Covid-19 tem “folga” neste domingo e volta 2ª

A capital acreana não prossegue com a vacinação contra Covid-19 neste domingo, dia 11. A informação foi dada pelo próprio secretário municipal de saúde, Frank Lima, em vídeo divulgado na noite desse sábado (10). “A gente dá uma folga aos nossos vacinadores no domingo, mas na segunda-feira, você já pode procurar um dos pontos de vacinação”, disse o gestor.

Por meio das redes sociais, alguns vereadores de Rio Branco divulgaram a paralisação na campanha. A imunização voltará a ser oferecida a partir desta segunda-feira, 13, em pelo menos seis pontos de vacinação. O público a ser vacinado é idoso acima de 61 anos agora.

Segundo a prefeitura, só nesse último sábado mais de 1.800 idosos se vacinaram. A vacinação ocorre a partir de amanhã nas Unidades de Referência de Atenção Primária (Uraps) Cláudia Vitorino, Eduardo Asmar, Hidalgo de Lima, Roney Meireles e Vila Ivonete, além do drive-thru situado no antigo pátio do Detran em frente ao 7º BEC.