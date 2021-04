Terremoto de 4.1 na escala Richter é registrado em Tarauacá e Jordão, no interior do Acre

Um terremoto de 4.1 graus na escala Richter foi registrado na noite deste sábado, 10, entre as cidades de Tarauacá e Jordão, no interior do Acre. O cismo foi registrado às 23h21 e de acordo o serviço geológico foi considerado leve por ter ocorrido a 558km de profundidade. O tremor seria equivalente a explosão de 21 toneladas de dinamite, segundo o portal de monitoramento de terremotos Apollo 11. Até o fechamento deste material, não houve nenhum registro de que moradores da região tenham sentido o tremor.

Desde 1979, foram registrados 157 tremores em um raio de 700 km ao redor do epicentro do tremor no Acre. Em torno de 100 km foram observados 48 eventos. O sismo mais próximo foi registrado a 8 km, em 4 de outubro de 2005 e atingiu 4.7 magnitudes. O tremor mais significativo ocorreu a 211 km de Tarauacá no dia 24 de novembro de 2015, a 99 km de distância do evento atual e atingiu 7.6 magnitudes.