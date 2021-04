Sesacre diz que vai realizar mutirões de vacinação na próxima semana

Depois que o ac24horas mostrou que o Ministério da Saúde não vai aumentar o número de doses destinadas ao Acre enquanto as 85 mil doses que estão estocadas no estado não foram aplicadas, a coordenação do Plano Nacional de Vacinação no Acre (PNI) se posicionou.

Por meio de uma nota, a coordenadora do PNI, Renata Quiles, explica que o estado já distribuiu quase 165 mil doses aos municípios e que vem monitorando os municípios em relação a vacinação indígena, ribeirinha e o atraso na digitação dos dados.

A nota diz ainda que a partir da próxima semana, a Secretaria Estadual de Saúde, em parceria com as Forças de Segurança e Salvamento e Forças Armadas, vão realizar mutirões de vacinação nos municípios. A nota não explicita em quais municípios a ação vai acontecer.