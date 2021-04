Prefeitura realiza ação de saúde, ação social e defesa civil no rio Liberdade

A prefeitura de Cruzeiro do Sul, através da secretaria municipal de saúde e defesa civil, deu início neste sábado, 09, a uma ação itinerante no rio Liberdade.

A ação trouxe uma equipe do programa de saúde fluvial que inclui uma médica, dentista, enfermeiras, técnicos e auxiliares em enfermagem. São realizados testes de COVID, Sífilis, HIV e hepatites, agendamentos de exames, dispensa de medicamentos básicos e a primeira dose de vacinação contra a COVID 19. A ação social também está presente realizando o cadastro do programa Bolsa Família.

A defesa civil municipal também está realizando a entrega dos donativos para as famílias atingidas pela cheia. Todas elas irão receber uma cesta básica.

Também ocorre a distribuição de colchões. Após 15 meses sem que a comunidade recebesse a visita de uma equipe de saúde, a ação ocorre ainda nos primeiros cem dias de mandato do prefeito Zequinha Lima.

O apoio de saúde, ação social e defesa civil chega num momento importante para a comunidade, recentemente afetada pela alagação, e com as dificuldades e preocupações geradas pela pandemia.

“Este programa quer intensificar e manter esse atendimento constantemente. É uma determinação do prefeito Zequinha Lima que nós possamos melhorar e levar este atendimento aos nossos ribeirinhos”, disse o secretário municipal de saúde, Dr. Agnaldo Lima.

A subprefeita do rio Liberdade, Dona Branca, destacou que a comunidade estava há muito tempo sem receber atendimento de saúde.

“Há mais de um ano a comunidade não recebia atendimento médico e hoje chegar essas ações, é uma felicidade para nós e uma necessidade para as pessoas daqui”, disse.

O prefeito Zequinha Lima esteve presente na abertura da ação, que deve continuar até o dia 21. Na ocasião, ouviu as demandas da comunidade, as quais será dado encaminhamento. Os vereadores Betão, Zaldo e o Presidente da Câmara Franciney Freitas e a subprefeita da Vila, a Branca, também acompanharam o prefeito nos atendimentos.

“Quando o poder público se aproxima da sociedade quem ganha é a sociedade, então é de extrema importância também para nós essa vinda do prefeito ouvir o trabalhador in loco”, disse Albecir Brito, coordenador de ensino da Escola Estadual Joaquim Nogueira.

O prefeito reafirmou sua intenção de intensificar a presença do poder público municipal junto ás comunidades ribeirinhas.

“Esse atendimento será rotina. Nossa intenção é realizar a cada três meses, não apenas aqui no Liberdade, mas em todos os rios de Cruzeiro do Sul”, enfatizou o prefeito Zequinha Lima.