Cerca de 500 carros e 250 motos participam de marcha organizada pelas igrejas evangélicas

Se a intenção era mostrar força, pela quantidade de carros no evento intitulado Marcha da Família Cristã pela Liberdade pode se dizer que o evento foi um sucesso. De acordo com os organizadores, o número de carros se aproximou de 500 veículos e mais de 250 motocicletas. A estimativa é que mais de 2 mil pessoas tenham participado da marcha.

Um dos objetivos da marcha era tentar se desvincular de partidos e de políticos. Os participantes seguiram à risca as orientações e apesar da maioria ter vestido verde e amarelo e portarem bandeiras do Brasil e do Acre não se viu referências a detentores de cargo político.

No entanto, a marcha não foi em vão. Há um claro descontentamento do setor com as medidas que determinam o fechamento das igrejas, já que seus representantes consideram que as igrejas possuem um papel essencial. “Não necessariamente a marcha é pra isso, mas nós já nos posicionamos discordando, já que entendemos que a igreja é essencial e que não é um fator de risco maior do que os supermercados, por exemplo. As igrejas abrem três vezes por semana, durante duas horas, e já provamos que não somos fator de risco. A liberdade daqueles que não querem, não pode tirar a liberdade daqueles que querem e precisam da igreja nesse momento”, diz o pastor Marquinhos Maciel, um dos organizadores da marcha.

Por conta da pandemia, a marcha saiu do estacionamento da Arena Acreana e terminou na rotatória da AABB, na Avenida Ceará, sem paradas e sem discursos.

O flagrante negativo foram algumas poucas pessoas que estavam sem máscaras durante a concentração, antes da saída da carreata.

Atualmente, de acordo com o último decreto do governo do estado, as igrejas têm permissão de funcionamento durante os dias de semana, mas estão proibidas de realizar atividades presenciais aos sábados e domingos.

Confira os principais momentos da Marcha pelas lentes do repórter fotográfico, Sérgio Vale.